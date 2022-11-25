KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Barosunca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, adliye önünde gerçekleştirilen açıklamada kadınların insan haklarını ihlal eden düzene karşı özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde kadınların adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdiğini ifade eden Kocakundakçı, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının devletin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Şiddetle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini bildiren Kocakundakçı, "Kadınların insan haklarını ve en önemlisi yaşam haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik saldırılar karşısında etkisiz kalınmasıdır. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak her gün olduğu gibi bugün de kadınların kazanımlarını elinden alacak olan düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğiz." diye kaydetti.

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