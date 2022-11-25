KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla konferans düzenlendi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Barosu işbirliğinde Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Kadınların toplumda hem ekonomik, hem kişisel, hem de kendine güven olarak güçlendikçe, birlik oldukça şiddetle mücadele edilmesinin daha kolay olacağının altını çizen Tuncer, "Ne anlamı var' denilmesin bazen bu birliktelik bu beraber olduğumuz duygusunu vermek çok önemli olabiliyor. Çünkü artık bu tarz davranışların toleransı olmadığını, kadına karşı şiddete toplumda farkındalık ve bir tepki olduğunun bilinmesi şiddet uygulayanları korkutabiliyor." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da devletin mağdur olan her kadına ulaşabildiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında kadın konuk evlerinin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) faal olduğunu anlatan Uysal, Kırklareli'nde de 30 kişi kapasiteli kadın konuk evinin hizmet verdiğini bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle kadına yönelik şiddetin önemli bir vaka olduğunu aktaran Uysal, "Bunu yok sayamayız. Barınma, rehberlik, hukuki destek, sosyoekonomik destek ihtiyacı olan tüm kadınlarımıza yönelik devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz." dedi.

Konferansta, Avukat Ilgaz Lale Kocakundakçı, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Tülay Kitapçıoğlu Yüksel, Psikolog Özge Kıran da konuşma yaptı.

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