Kırklareli'nde 165 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 18-24 Kasım tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde çeşitli uyruklarda 165 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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