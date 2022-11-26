Kırklareli'nde "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince Pınarhisar ilçesinde "Halk ve Muhtarlar Toplantısı" düzenlendi.
Vali Birol Ekici başkanlığında Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, vatandaşların ve muhtarların istekleri dinlendi.
Ekici, burada yaptığı konuşmada, sorunları yerinde çözmek için her fırsatta toplantılar düzenlediklerini söyledi.
Tüm kamu kurumlarının vatandaşlara eşit bir şekilde hizmet verdiğini anlatan Ekici, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü olduğunu kaydetti.
Ardından Vali Ekici, kentte devam eden yatırımlar hakkında muhtar ve vatandaşlara bilgi verdi.