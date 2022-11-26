KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, üniversite öğrencilerine iş hayatındaki tecrübelerini anlattı.
Ilık, Trakya Kalkınma Ajansı ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen "iş fikri geliştirme eğitimi"ne katılan üniversite öğrencileriyle KTSO binasında bir araya geldi.
Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ilık, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş hayatlarına atılacaklarını söyledi.
Kendini yenileyen, doğruluktan ve dürüstlük yana olanların her alanda başarılı olabileceklerini ifade eden Ilık, her insanın ülkesine faydalı bir birey olabilmesi için çalışması gerektiğini kaydetti.
Ilık, ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Konuşmaların ardından öğrenciler arasında hediye çekilişi yapıldı.