Kırklareli Valisi Ekici'den şehit ailesine ziyaret

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailelerine ziyaretlerini sürdürüyor.



Ekici, şehit Aydın Seyran'ın Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Ekici, bu ülkenin şehitlerin mücadelesi ile kurulduğunu dile getirdi.

Ekici, şehit ve gazileri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını, şehit ailelerinin kendilerine ilettikleri isteklerin hızla yerine getirildiğini kaydetti.

Vali Ekici, Pınarhisar ilçesinde ikamet eden malulen emekli polis memuru Tümer Kantürer ve ailesini de ziyaret etti.





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