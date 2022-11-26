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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Genel Meclisinin 266 milyon liralık 2023 yılı mali bütçesi onaylandı.

İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Okay Şeran, gelir gider bütçesi hakkında bilgi verdi.

Gelir gider bütçe raporunun görüşüldüğü toplantıda 266 milyon liralık 2023 yılı mali bütçesi onaylandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, bütçenin hayırlısı olmasını diledi.

- AK Parti İl Başkanı Çiler'den ziyaret

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Babuşçu'yu ziyaret etti.

Babuşçu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan yatırımlar hakkında Çiler'e bilgi verdi.

Çiler de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni yatırımlar için kente 59 milyon 750 bin liralık bütçe ayrıldığını söyledi.

Yatırımların kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çiler, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.





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