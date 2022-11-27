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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapımına devam eden Yaşlı Bakım Evinde incelemede bulundu.

Vali Ekici, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakım evinin bir hayırsever tarafından yaptırıldığını belirten Ekici, bakım evinin en kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Genel Meclisi Üyeleri Tarık Akın, Hüseyin Taşkın ve İlhan Okumuş'u makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, meclis çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Genel Meclisinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Ekici, çalışmalarından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti.





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