Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, ilk olarak Armağan köyünü ziyaret edip muhtar Recep Dal'dan bilgi aldı.

Daha sonra köydeki çilek bahçelerini gezen Ekici, köy kahvehanesinde de vatandaşlarla sohbet edip, istekleri dinledi.

Vali Ekici, Demicihalil, Dereköy ve Düzorman köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların sorunlarını yerinde çözmek için köy ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade eden Ekici, en kısa sürede diğer köyleri de ziyaret edeceğini kaydetti.





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