KLÜ'de "Eski yüzyılda Türkçe yeni yüzyılda Türkçe" konferansı düzenledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Eski yüzyılda Türkçe yeni yüzyılda Türkçe" konferansı gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta, dünyada 7 bine yakın dil olduğunu söyledi.

Türkçenin sayılı diller arasında olduğunu ifade ede Develi, Türk dilinin milattan sonra 6'ncı yüzyıldan itibaren çok geniş bir coğrafyada geniş bir konuşma ve iletişim alanına sahip olduğunu belirtti.

Her toplumun dilinin lehçelerden meydana gediğini anlatan Develi, "Bu diyalekt kültürün, ticaretin ve akademik faaliyetlerin merkezi olan bir yerdir. Bu yer Türkiye'de nihai olarak İstanbul olduğu için biz buna İstanbul Türkçesi de diyoruz. Bu, Türkiye'nin standart biçimidir." dedi.

Develi, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.





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