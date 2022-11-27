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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Japonca kursu açılacak.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursa 29 Kasımda başlayacağı belirtildi.

13 Ocak'ta sona erecek kursa katılmak isteyenlerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurabilecekleri bildirildi.

- Lüleburgaz'da 3 köye yolcu bekleme durakları yapıldı

Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresince Lüleburgaz ilçesinde 3 köye köye yolcu bekleme durakları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada,Tatarköy, Akçaköy ve Emirali köylerine yapılan bekleme duraklarının hizmete sunulduğu belirtildi.

İhtiyacı olan köylere bekleme duraklarının yapılmaya devam edileceğini bildirilen açıklamada, "Köylerimizdeki vatandaşlarımızın hava şartlarından etkilenmeden güvenli bir ortamda toplu taşıma araçlarını bekleyebilecekleri bekleme duraklarını yapmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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