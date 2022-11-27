Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı lüks otomobilde yapılan aramada 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici bulundu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.

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