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Başpehlivanlar er meydanında güreşçi sayısının düşürülmesinden yana

AA

Başpehlivanlar er meydanında güreşçi sayısının düşürülmesinden yana

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırkpınar'da güreşen başpehlivanlar, er meydanındaki güreşçi sayısının azaltılmasını istiyor.

Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Recep Kara, AA muhabirine, Kırkpınar'da artan güreşçi sayısı için yeni kriterler getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırkpınar'da her zaman kaliteden yana olduğunu vurgulayan Kara, her güreşçinin Kırkpınar'da güreşmek istediğini dile getirdi.

Bundan dolayı da güreşçi sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Kara, "Kırkpınar güreşleri önemli. Her pehlivan Kırkpınar'da güreşmek ister. Orada belli bir kalite olmasından yanayım çünkü Ali Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz gibi altın kemer almış üst düzey pehlivanlar var ama bazen bazı arkadaşlar antrenmanını bırakmış, çalışmamış, fiziksel olarak yeterli değil, çıkıyor ve sana düşebiliyor. Bazen bu eşleşmeler orantısız oluyor. Denk olmuyor, o rekabeti dengelemek gerekiyor. Altın kemerli pehlivanla güreşen rakibin öyle 2 dakikada, 3 dakikada yenilmemesi gerekiyor. Ona 20 dakika, 30 dakika diş bilemesi lazım, direnç göstermesi lazım. Müsabakalara kaliteli, yeterliliği olan sporcuların katılmasında fayda var. Böyle olursa seyir zevki de artar." diye konuştu.


- Balaban: "Gereksiz kalabalık var"


Başpehlivan İsmail Balaban da Kırkpınar'da güreşçi sayısının çok fazla olduğunu belirtti.

Acilen güreşçi sayısının azaltılması için yeni kriterler getirilmesi gerektiğini anlatan Balaban, "Mesela küçük ortada adam geliyor hayatında hiç güreş yapmamış lisans çıkarıyor. Sırf Kırkpınar'da güreşmek, anı, hatıra olması için lisans çıkarıp küçük orta boyda güreşenler var. Gereksiz kalabalık var. Bunun engellenmesi anlamında kesinlikle bir adım atılması lazım." ifadelerini kullandı.

Balaban, başpehlivanlık müsabakalarında uygulanan 40 yaş sınırına benzer tedbirlerin alt boylara da getirilmesi gerektiğini söyledi.

Güreşçi sayısının azaltılmasıyla kalitenin daha da yükseleceğini aktaran Balaban, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'da yanılmıyorsam başpehlivan kategorisinde güreşen 55 güreşçi var. Baktığınız zaman çok kalabalık bence, fazla olarak görüyorum. Herkesin hak etmiş olduğu da bir şey var. Onlar da güreşmek istiyor. Başaltından başpehlivanlığa 4 kişi değil de 2 kişi alınabilir, bu da sayının düşmesine yardımcı olur. Bu sayı 2'ye düştüğü zaman sayı azalacaktır."


- Okulu: "Alt boylara da yaş sınırı getirilmeli"


Başpehlivan Orhan Okulu, güreşlerde alt boylara da yaş sınırı getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Okulu, "Sporcu antrenman yapmadan sahaya çıkıyor. Alt boylara da yaş sınırı getirilmeli. Kırkpınar'da yaş sınırı başpehlivanlıkta 40, altın kemerli pehlivanlarda 45, bence bu normal." diye konuştu.


- Atlı: "Sayının çokluğu tabii insanı zorluyor"


Başpehlivanlardan Fatih Atlı, Kırkpınar'da güreşçi sayısının fazla olduğunu düşünen pehlivanlardan.

Güreşçi sayısının kontrolsüz artmaması gerektiğini anlatan Atlı, "Yağlı güreş, insanüstü efor isteyen bir spor. Ne kadar şartlarımız zorlaşırsa biz de o kadar performans gösteririz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 60-70 başpehlivanın olduğunu belirten Atlı, bu güreşçilerin hepsinin hak ederek bulunduğu noktaya geldiğini kaydetti.

Atlı, "Sayının çokluğu tabii insanı zorluyor fakat hak edeni, hak etmeyeni bence iyi şekilde ayırmak lazım. Bu da performansla ayrılabilir. Performansı iyi olan, kendini iyi hisseden, fiziksel olarak şartları iyi olan sporcunun bence güreşe devam etmesi gerekiyor. Mesela Ali Gürbüz bugün 35 yaşında 4 kez kemer almış, sen bu adama 'Hadi güreşi bırak' nasıl diyeceksin? Bence performansını kendi görüp, kendi karar vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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