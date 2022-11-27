Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü adliyede

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlılar daha sonra Pınarhisar Adliyesine götürüldü. Diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik dün düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, 86 kilo 500 gram skunk ele geçirilmişti.
Operasyonda 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici bulunmuştu.