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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesi ile Kışlacık köyünü ziyaret etti.

Vali Ekici ilk olarak Kıyıköy Belediye Başkan Vekili Nazmi Andıç'ı ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Kışlacık köyünü ziyaret eden Ekici, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarı Gönül Kamil Taran ile vatandaşların isteklerini dinleyen Ekici, kendilerine iletin istekleri çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

- Babaeski Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Babaeski Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği hastanenin ikinci katında çıkan yangına ilk olarak sağlık personeli yangın tüpüyle müdahale etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarını tahliye ederek yangını söndürdü.

Senaryo gereği yaralanan ve dumandan etkilenen bir personele sağlık ekiplerince müdahale edildi.

- Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde asfaltlama çalışması devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.



Ekiplerin yoğun kış şartları öncesinde çalışmaları hızlandırdığını ifade eden Talay, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.



- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 9 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Hasbuğa, Müsellim, Akıncılar, Çavuşköy, Babaeski ilçesinin Sofuhalil, Kumrular, Müsellim, Osmaniye ve Pınarhisar ilçesinin Yenice köylerine 29 Kasım Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hasbuğa, Müsellim, Akıncılar, Çavuşköy ve Yenice köylerinde 09.00-18.00, Sofuhalil, Kumrular, Müsellim ve Osmaniye köylerinde ise 09.00-16.00 saatlerinde yapılacak.



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