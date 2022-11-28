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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, yangında evi zarar gören yaşlı kadını ziyaret etti.

Vali Ekici, Karakoç köyünde yangında evi zarar gören 72 yaşındaki Ayşe Cebis'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zarar gören evde incelemede bulunan Ekici, gereken yardımların yapılacağını kaydetti.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Öğrenci ve Personel Taşıma Kooperatifi Başkanı Mehmet Ergüven'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ergüven'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ergüven de kendilerine destek olan Vali Ekici'ye teşekkür etti.

- "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi

Kırklareli Gençlik Merkezince "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu öğrencilerle buluşturuldu.

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, oyunun Demirköy Fatih Ortaokulu'nda sergilendiği belirtildi.

Oyunun diğer okullarda da sahneleneceği bildirildi.



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