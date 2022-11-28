GÜNCELLEME - Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar daha sonra Pınarhisar Adliyesine götürüldü. Diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Savcılıkta işlemlerinin ardından yabancı uyruklu M.T.F, I.N.I. ile I.N.I. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekiplerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik dün düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, 86 kilo 500 gram skunk ele geçirilmişti.

Operasyonda 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici bulunmuştu.

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