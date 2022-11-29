Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Yeşilay Edirne Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç

ve Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Ayçin Uğur'u makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Bilgiç ve Uğur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeşilay'ın çok önemli bir görev yürüttüğünü belirten Ekici, özellikle gençleri bağımlılıktan uzak kalması için yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti.

Ekici, Yeşilay'a gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

- "Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Denizel İstilacı Yabancı Türler" Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanı Mehmet Özdemir, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek katıldı.

Aksoy, küresel İklim değişikliği tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu, ekonomik kalkınmaya ve kaynak kullanımına büyük yük getireceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının istilacı türleri avlayan balıkçılarımıza hibe destek vermeye devam ettiğini ifade eden Aksoy, "Ülkemiz 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. İnanılmaz bir hazine." dedi.

Konuşmaların ardından proje hakkında sunumlar gerçekleştirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.