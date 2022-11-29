Kırklareli'nde umre semineri düzenlendi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftülüğünce umre semineri gerçekleştirildi.

Sungurbey Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Şube Müdürü Bayram Ali Yaşar, kafile sorumlusu Emin Bıyıklı ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlar katıldı.

Eviş, seminerde, umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Her Müslüman'ın kutsal mekanları görme istediği olduğunu ifade eden Eviş, kutsal topraklara gidecek vatandaşların da ziyaretlerinde vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Yaşar da umrecilerin kanuni hakları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, umrecilere menenjit aşısı yaptı.

22 kişilik kafile 1 Aralık Perşembe günü düzenlenecek törenle umreye uğurlanacak.

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