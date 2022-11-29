Trakya'dan geçen ay 262,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan ekim ayında 262,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü ekim ayına ait dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Trakya'da ihracat ve ithalat rakamlarıyla ön plana çıkan il Tekirdağ oldu.

Buna göre Kırklareli ve Edirne'de geçen ay ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterirken, Tekirdağ'ın rakamlarında düşüş kaydedildi.

Kırklareli'nde ihracat 2022 yılı ekim ayında 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 24 milyon dolar, Edirne'de yüzde 40 artarak 8,1 milyon dolara ulaştı.

Tekirdağ'da ise yüzde 6,7 azalış kaydeden ihracat 230,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında Trakya illerinde ithalat rakamlarında da artış gözlendi.

İthalat rakamlarındaki artış en çok sırasıyla Edirne'de yüzde 101,5 ile 6,1 milyon dolar, Kırklareli'nde yüzde 101 ile 12,8 milyon dolar, Tekirdağ'da da yüzde 3,9 ile 207,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) sektörel bazda açıkladığı verilere göre, Tekirdağ en çok ihracatı tekstil ve ham maddeleri sektöründe yaparken, Edirne ve Kırklareli ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ihracat yaptı.

Trakya'dan ekim ayında yapılan ihracat 262,6 milyon doları buldu.



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