Kırklareli'nde sağlık yatırımları değerlendirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Sağlık Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında Atatürk toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine 250 yataklı ek hastane yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Ekici, hastanenin kapasitesinin 500 yatağa yükseltileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kentte yapılması planlanan ve devam eden sağlık yatırımları değerlendirildi.

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