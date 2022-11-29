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Kırklareli'nde 2. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

AA

Kırklareli'nde 2. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlenecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 2. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı 15-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Kırklareli Ticaret Borsasında gerçekleştirilen fuar tanıtım toplantısına Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci ile tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileri katıldı.

Vali Ekici, geçen yıl ilki düzenlenen fuara ilişkin video gösteriminin ardından konuşmasında, tarımın hem stratejik hem de milli güvenliği ilgilendiren bir konu haline dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin de tarımsal üretimiyle kendi kendine yeten dünyanın nadir ülkeleri arasında yeri aldığını vurgulayan Ekici, Trakya'nın tarım ve hayvancılık açısından seçkin bir bölge olduğunu söyledi.

Trakya'da tarım arazilerinin, tarım ve hayvancılık işletmelerinin hayvan sayısının, üretilen ürünlerdeki verim ve kalitenin yüksek olduğunu ifade eden Ekici, "İnsanlarımızın teknolojiye yatkınlığı yüksek, kullanılan tarım makinalarının teknolojik seviyeleri yüksek ve bu yüksekliklerle ve büyüklüklerle tüm Türkiye'ye ve dünyaya örnek olan bir bölgeyiz. Global olarak Trakya'ya baktığımız zaman Türkiye'deki tarımsal üretimin yüzde 8'ini üretiyoruz. Bu önemli bir rakam ve verim olarak da gerçekten Türkiye ortalamasının oldukça üzerindeyiz." diye konuştu.

Fuarların daha iyi teknolojiyi kullanmayı daha verimli üretim yapmayı, daha güzele ve daha iyiye birlikte ulaşmayı, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla daha iyiyi elde etmeyi sağladığını dile getiren Ekici, şöyle devam etti:

"Bu bölge hastalıktan ari ve Anadolu'dan farklı. Hayvanlarımızın verimleri de yüksek arazimizin verimi de yüksek. Hayvancılıkta, tarımda ve gıda üretiminde daha iyiyi hep birlikte yakalayacağız. Peynirciliğin, hardaliyenin, kuzu ve et üretiminin başkentindeyiz. Bütün bu söylediklerimizi tabi ki sergilememiz, birbirimizle bilgi ve tecrübe paylaşmamız ve bu bildiklerimizi Anadolu'nun diğer illerine de göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum."

Belediye Başkanı Kesimoğlu da tarımın Türkiye'nin en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu kaydetti.

2. Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı, Kırklareli Belediyesi'ne ait 18 bin 500 metrekare alana sahip kapalı pazar yerinde 15-18 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerine kapısını açacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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