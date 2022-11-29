Kırklareli'nde kamp yaptıkları ormanda kaybolan 3 kişi bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kamp yaptıkları ormanda kaybolan 3 kişi, jandarma ekiplerince bulundu.
İstanbul'dan kamp için Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Sergen köyü Çiftekaynaklar mevkiindeki ormanlık alana giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan kişileri bulmak amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, ormanlık alanda kamp yaptıkları bölgenin ters istikametine giderek yönlerini kaybettikleri belirlenen 3 kişi bulundu.
Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.