Kırklareli Valiliğinden sürücülere "kış lastiği" uyarısı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, sürücülerin kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliği açısından önemli olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceden sonra kış lastiği tercih edilmelidir. Tedbirinizi alın siz de araçlarınızda kış lastiği kullanın, sevdiklerinize güvenle ulaşın." denildi.

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