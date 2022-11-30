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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazlı 14 yaşındaki Elifnaz Dinçer, masa tenisi yıldız milli takımına seçildi.

Dinçer, 26-27 Kasım da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonunda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun "En İyiler Ferdi Yıldızlar ve Gençler" seçmelerine katıldı.

Müsabakalarda derece elde eden Dinçer, masa tenisi yıldız milli takımına seçildi.

- "Oku-Yorum" Projesi devam ediyor

Lüleburgaz ilçesinde "Oku-Yorum" Projesi devam ediyor.

Lüleburgaz Müftülüğünde düzenlenen programda din görevlilerince yaklaşık bir saat Yaşar Koca'nın Darb-ı Mesel kitabı okundu.

Müftülükten yapılan açıklamada, proje çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

- Futbol sahası yapılacak

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde sentetik futbol sahası yapılacak.

Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından beldelerine sentetik futbol sahası yapılacağını belirtti.

Sahanın beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Nalbant, beldenin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

- Yol yapım çalışmaları devam ediyor

Lüleburgaz ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların Kocasinan Mahallesinde devam ettiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 850 metrekare yol ve kaldırım yapıldığı bildirilen açıklamada, ilçede bozulan yolların en kısa sürede onarılacağı kaydedildi.

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