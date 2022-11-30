Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.
İl Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan M.S. ile G.B, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Pınarhisar Adliyesi'ne götürülen bu kişiler savcılıkça sorgulanıp tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan M.S. tutuklandı, G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmanın uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik 3 gün önce düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlılardan 86 kilo 500 gram skunk, 3 el telsizi, 3 otomobil, 2 dürbün, 6 telefon ve araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan 2 sinyal kesici ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan zanlılardan yabancı uyruklu M.T.F, I.N.I. ile I.N.I. tutuklanmıştı.