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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren döküm sanayi fabrikasını gezip yetkililerden bilgi aldı.

Fabrika personeli ile öğle yemeğine katılan Ekici, istekleri dinledi.

- SYDV toplantısı yapıldı

Demirköy ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışmaları değerlendirildi.

Kaymakam Yaşar Şimşek başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar ile planlanan çalışmalar görüşüldü.

Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.

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