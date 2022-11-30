Evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde evinin odasına kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde B.Ş.U'nun evinin bir odasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirme kabini, renkli led lamba, termometre, nem düzenleyici, fan, pH ölçer, bitki hormon ilacı ile 2 kilo 200 gram esrar, 25 saksıda ekili kenevir bitkisi, av tüfeği, silaha ait 2 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.Ş.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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