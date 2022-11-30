Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 150 gram skunk, 2 uyuşturucu öğütme aparatı, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve silahlara ait 24 fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

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