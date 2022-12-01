Emekli polis memuru 32 yıldır vatandaşın "arzuhalini" kağıda döküyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde 32 yıldır arzuhalcilik yapan emekli polis memuru Ali Sevim, vatandaşların hüznüne ve mutluluğuna yazdığı dilekçelerle ortak oluyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1968 yılında arzuhalcide yazdırdığı dilekçeyle polisliğe başvuran Ali Sevim, sınavı başarıyla geçtikten sonra Samsun, Mersin, Diyarbakır ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde görev yaptı.

1991 yılında emekli olan Sevim, Lüleburgaz'da kiraladığı 10 metrekarelik dükkanda arzuhalcilik yapmaya başladı. Yaşına rağmen vatandaşların hüznüne ve mutluluğuna uzun yıllar daktilosuyla ortak olan Sevim, son 2 yıldır dilekçelerini bazen bilgisayarda bazen de emektar daktilosunda yazıyor.

Sevim, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını, daktilonun tuşlarına dokunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Memuriyet hayatında da yazı işlerinde çalıştığını anlatan Sevim, "Polisliğe müracaat ettiğimden beri aklımdaydı, 'emekli olursam bu mesleği yapacağım' diye. Bugüne kadar 10 daktilo eskittim. Son yıllarda bilgisayara geçiş yapmaya başladık. Zaman zaman bilmediğimiz konular ve kelimeler geliyor, onları da kitaplardan bakıyor ve yazıyoruz." dedi.

- "Bazı günler boş geçiyor, bazen 3-5 dilekçe yazıyorum"

Sevim, dükkana gelmediği günler çok sıkıldığını ve adeta zamanın geçmediğini belirterek, "Yazı yazmak beni rahatlatıyor. İnsanlar memnun olursa daha da memnun oluyorum. Bazı günler boş geçiyor, bazen 3-5 dilekçe yazıyorum. Belli bir fiyatımız da yok, vatandaş gönlünden geçeni bırakıyor, özellikle yardım dilekçelerinden para almıyorum." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda resmi dairelerden daktilo sesinin yükseldiğini ancak teknolojinin gelişmesiyle duyulmaz olduğunu dile getiren Sevim, "Daktilo insana ayrı bir keyif veriyor. Bir resmi daireye girdiğinde eskiden 'tak tak tak' daktilo sesleri gelirdi, şimdi yok. Bilhassa resmi dairelerde daktilo sesi geldiğinde çok hoşuma giderdi ama şimdi yok o sesler, bilgisayara geçeli daktilo kalmadı." ifadesini kullandı.

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