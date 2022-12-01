Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler eş zamanlı olarak yaptıkları operasyonda şüpheliler C.B, İ.P. ve B.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, bir miktar metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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