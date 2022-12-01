Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Aksicim köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, iki bölgede yaptığı denetimde 6 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.