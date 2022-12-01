KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, kadın taksi şoförü İlknur Kurttekin'i ziyaret etti.
Kurttekin ile bir süre sohbet eden Kahraman, istekleri dinledi.
Kahraman daha sonra Kurttekin'e plaket ve çiçek verdi.
Kadınların hayatın her alanında daha aktif şekilde olması gerektiğini belirten Kahraman, kentin tek kadın şoförüne teşekkür etti.
- Braille alfabesi kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezince Braille alfabesi kursu açılacak.
Halk Eğitim Merkezinden yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta başlayacak olan kursun 23 Ocak'ta sona ereceği bildirildi.
Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda düzenlenecek olan kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.