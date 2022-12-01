Kırklareli Valisi Birol Ekici'den ziyaretler

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, firma, esnaf ve sivil toplum örgütlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Ekici, ziyaretler kapsamında Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Dermenci'den birlik çalışmaları hakkında bilgi alan Ekici, Kırklareli'nin hayvancılık faaliyetleri alanında önemli kentler arasında bulunduğunu belirtti.

Kentin hastalıklardan ari bölge olmasının da ayrı bir önem taşıdığını dile getiren Ekici, hayvancılık alanının daha da gelişeceğine inandığını kaydetti.

Ekici, daha sonra süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir firmayı ziyaret etti.

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