Kırklareli İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu toplandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında, DSİ 112. Şube Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, içme ve tarımsal su kaynakları ele alındı.

Ekici, toplantıda, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği etkileri nedeniyle suyun öneminin her geçen gün giderek arttığını belirtti.

Su ve su kaynakları ile havzalarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Ekici, su kaynaklarının yönetimi ve etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ekici, oluşabilecek taşkın ve sel gibi durumların can ve mal kaybına neden olmaması için yürütülen çalışmalar da ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşların eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Toplantıda DSİ yetkililerince sunum gerçekleştirilerek, gündem maddeleri görüşüldü.

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