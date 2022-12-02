Kırklareli'nde jandarmadan kış lastiği uygulaması

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, sorumluluk alanlarında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde ticari araçların kış lastiklerini kontrol ederek, lastiğin derinliğini ölçtü.

Denetim esnasında ekipler, sürücüleri kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla sürücülerin kış lastiğini kullanması gerektiği bildirildi.

Uygunsuz lastik kullanımından kaynaklanan trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların yaşanabileceği aktarılan açıklamada, kurallara uymayan sürücülere idari yaptırım cezası uygulanacağı kaydedildi.

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