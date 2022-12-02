KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında tıbbi uç nokta çadırı kuruldu.
Vali Birol Ekici, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırı gezip yetkililerden bilgi aldı.
Çadırda, acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı gerçekleştirildi.
- Vali Ekici'ye ziyaret
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Polat Türkoğlu'nu makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, odanın çalışmaları hakkında Türkoğlu'ndan bilgi aldı.
Ekici, veteriner hekimler odası ile her zaman ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
- Konsolos Radiopoulos, KTSO Başkanı Ilık'ı ziyaret etti
Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Radiopoulos'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Ilık, Radiopoulos'a teşekkür etti.