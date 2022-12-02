Kırklareli'nde parkmetre uygulaması hayata geçiyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde parkmetre uygulaması 5 Aralık'ta başlayacak.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, parkmetrenin kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulacağı kaydedildi.

Uygulamanın ilk etapta Karakaş Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nın bir kısmı ve Cumhuriyet Meydanı'nda uygulanacağı belirtildi.

Uygulama kapsamında ilk 10 dakikası ücretsiz olmak üzere 39 kart ile ödeme yapacak vatandaşlardan 0-60 dakikası 2 liradan başlayarak her saat için 2'şer lira, kredi veya banka kartlarıyla ödeme yapacak vatandaşlardan da ise 0-60 dakikası 2,5 liradan başlayarak her saat için 2,5'ar lira arttırılarak ödeme alınacak.

Parkmetre alanına park eden ve parkmetre ücretlerini ödemeyen sürücülerle ilgili yasal işlem yapılacağı ifade edildi.​​​​​​​

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