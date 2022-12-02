Kırklareli'nde engelli öğrenciler temsili belediye personeli oldu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir grup engelli öğrenci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla belediyede temsili olarak özel kalem, zabıta, itfaiye ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Öğretmenleriyle Lüleburgaz Belediyesine gelen 15 engelli öğrenci birimleri ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

Daha sonra engelli öğrenciler belediye birimlerinde temsili olarak bir gün çalıştı.

Temsili zabıta müdürü Ahmet Çeri, marketlerde fahiş fiyat denetimi yapılması için telsizden anons ederek ekipleri yönlendirirken, bazıları öğrenciler ise bilgisayar başına geçerek işlemler yaptı.

Etkinlikte, özel kalem müdürü olan öğrencilerden down sendromlu Recep Aybat da Belediye Başkanı Murat Gerenli ile gerçekleştirdiği toplantının ardından belediye birimlerini ziyaret etti.

Gerenli ile öğrenci Aybat yapılan çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Gerenli, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli öğrencilerin belediye birimlerinde müdürlük yaptıklarını söyledi.

Bugüne özel engelli öğrencilerle birlikte çalışmak istediklerini dile getiren Gerenli, "Engeller ve farklılıklar bizi asla birbirimizden uzaklaştıramaz. Öncelikle zihnimizdeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Hayatı paylaşmayı başarabiliriz. Bugün sevgili öğrencilerimiz bize bunu gösterdiler. Her biri güler yüzleriyle bize enerji kattılar." diye konuştu.

Temsili itfaiye müdürü olan öğrencilerden İlay Yıldız da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

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