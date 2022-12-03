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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, merkeze bağlı Dereköy'de cami ile tabiat parkı eğitim alanında incelemede bulundu.

İlk olarak köy camisini gezen Eviş, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Dereköy Tabiat Parkı Eğitim Alanı'nı gezen Eviş, din görevlileri ile bölgede yapılabilecek gençlik faaliyetlerini görüştü.

- Lüleburgaz'da bisiklet yolu çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz Belediyesince bisiklet yolu yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 10 kilometrelik bisiklet yolu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bisiklet kullanımının artması için çalışmalara hız verildiği bildirildi.

- Caz konseri düzenlenecek

Lüleburgaz Belediyesince caz konseri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, konserin 6 Aralık Salı günü saat 20.30'da Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Kerim Budak Çal Salonu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Tüm ilçe sakinleri konsere davet edildi.





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