Kırklareli Valisi Ekici, engelli derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli derneklerinin temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, engellilerin spordan sanata, edebiyattan iş dünyasına kadar birçok alanda çok önemli ve güzel işler yaptıklarını söyledi.

Devlet ve sivil toplum kuruluşları olarak engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha iyi duruma gelmeleri için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ekici, yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Toplumda engellilere yönelik farkındalığın artması temennisinde bulunan Ekici, "Engelli olmak kişinin tercihi değildir, her birey bir engelli adayıdır." dedi.

Vali Ekici, daha sonra engelli temsilcileri ile sohbet etti.









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