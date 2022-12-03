Öğrendikleri işaret diliyle işitme engellilerin kamudaki "sesi" olacaklar

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KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nde işitme engellilerin kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmeleri amacıyla kamu kurumlarında görevli personele Türk işaret dili eğitimi veriliyor.

Kırklareli Valiliği koordinasyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde, sağlık çalışanlarından öğretmenlere kadar birçok kamu kurumunda görev yapan personel, işaret dilini öğreniyor.

Bu eğitimle engelli bireylerin, kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin daha etkin ve hızlı çözüme kavuşturulabilmesi amaçlanıyor.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Türk İşaret Dili Tercümanı Yasemin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye'de 3 milyona yakın işitme ve konuşma engelli bireyin yaşadığını söyledi.

Her bir vatandaşın devletin tüm imkanlarından eşit yararlanma hakkına sahip olduğunu ifade eden Öztürk, işitme ve konuşma engelli bireylerin hastanede, işyerinde, okulda, yolda ve her alandaki ihtiyaçlarını anlayıp çözüm bulabilmenin önem taşıdığını kaydetti.

- "Tüm kamu personeline işaret dilini öğretmeyi amaçlıyoruz"

Eğitimlere ilk etapta 158 personelin katıldığını anlatan Öztürk, "Bütün kamu ve kuruluşlarda çalışan personele işaret dilini öğretmeyi amaçlıyoruz. İşitme engellilerin kullanabildiği tek dil işaret dili. O yüzden bütün kamu kurumlarında ve toplumun her yerindeler." diye konuştu.

İşaret dilini öğrenen herkesin mutlaka bir gün işitme engelli bireye yardım edebileceğini söyleyen Öztürk, şöyle devam etti:

"Bu proje ile işitme engelli bireylerin kamudaki işini kolaylaştırmayı, mutlu ve sağlıklı bireyler olarak yaşayabilmelerini amaçlıyoruz. İşitme engelli bireylerin kamu ve kurumlarında yani devlet dairelerinde işlerini daha kolaylaştırmak adına personellere işaret dilini öğretmenin daha sağlıklı olabileceğini düşündük ve işe başladık."

İşaret dili öğrenen Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Nur Kılınç da işi gereği engelli bireyler ile çok fazla karşılaştığını belirtti.

Aldığı eğitimle işitme engellilere yaşamlarında kolaylık sağlayabileceğini anlatan Kılınç, "Onlarla karşılaştığımızda, hastane ortamında, muayeneye geldiklerinde, ilk aşamada onlara kolaylık sağlayabilmek amacıyla bu kursu almak istedim. Hastaneye gelen işitme engellilerle bundan sonra karşılaştığımda işlerini biraz daha kolaylaştırabileceğimi, hiç değilse hastane ortamında onlara yardımcı olabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu Müdür Yardımcısı Çağatay Edesen, işaret dili eğitiminin, bütünleştirici eğitim kapsamında da önemli olduğunu vurguladı.

Edesen, öğrencilerin işitme engelli velileriyle işaret dili sayesinde daha rahat iletişim kurabileceğini dile getirdi.

Toplamda 120 saat verilen eğitimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

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