Kırklareli'nde vatandaşlar sabah namazında buluştu

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında Karacaibrahim Mahalle Camisi'nde sabah namazını kılınıp, dua edildi.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Programda Hızırbey Camisi Müezzini Adem Demircioğlu ve Ulu Cami İmamı Mustafa Şenay, Yasin-i Şerif okuyarak tesbihat yaptı.

Eviş, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğini her pazar gününde düzenlediklerini belirterek, "Her hafta farklı camilerde sabah namazı buluşması etkinliklerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız davetlidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Camiye gelen vatandaşlara çorba ikram edildi.

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