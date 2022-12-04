Bir türlü geçmiyorsa bu yöntemleri deneyin!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik ve Cami Kebir mahallelerinde çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Talay, yolların asfalt serilmesi için hazır hale getirildiğini kaydetti.

Pınarhisar'ı modern bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Talay, gelecek yıl tüm çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Vize ilçesinin Hasbuğa ve Sofular köyleri, ilçenin Fevzi Çakmak mahallesi, Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünün Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerine 5 Kasım Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Fevzi Çakmak mahallesinde 09.00-14.00, Sofular köyünde 14.00-18.00, Hasbuğa köyü ile Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerinde 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.