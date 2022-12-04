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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bilgisayar operatörlüğü kursu açılacak.

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bilgisayar operatörlüğü kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Kursun 19 Aralık 2022-17 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezine müracaat edebileceği kaydedildi.

Açıklamada, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği belirtildi.

- Yol yapım çalışması

Kırklareli'nde köy yolları asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Kırklareli İl Özel İdaresince Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy ve Emirali köylerinde yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Köy yollarında 8 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt uygulandı.

Asfaltlama çalışmalarının ardından köy yolları ulaşıma açıldı.

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