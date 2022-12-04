KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bilgisayar operatörlüğü kursu açılacak.
Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bilgisayar operatörlüğü kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.
Kursun 19 Aralık 2022-17 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, kursa katılmak isteyenlerin halk eğitimi merkezine müracaat edebileceği kaydedildi.
Açıklamada, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği belirtildi.
- Yol yapım çalışması
Kırklareli'nde köy yolları asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Kırklareli İl Özel İdaresince Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy ve Emirali köylerinde yol yapım çalışmaları tamamlandı.
Köy yollarında 8 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt uygulandı.
Asfaltlama çalışmalarının ardından köy yolları ulaşıma açıldı.