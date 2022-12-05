Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,91 arttı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın kasım ayına göre yüzde 31,91 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2022 Kasım ayında 14 milyon 922 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

Yılın 11 ayında ise 156 milyon 91 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılının Kasım ayında Kırklareli'nden ihraç edilen ürünler olarak ilk sıralarda, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, tekstil, konfeksiyon, demir, makine ve aksamları, mobilya, kağıt, orman ürünleri, çelik, kimyevi maddeler yer aldı. İhracat yapılan ülkeler arasında, Almanya, İtalya, ABD, Kenya, Myanmar, Rusya ve Bulgaristan gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı."

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