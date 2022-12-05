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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Göksal Çidem, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çidem, mesajında, bir santimetre tarım toprağının yaklaşık 700 yılda oluştuğunu belirtti.

Toprağın koruması, temiz tutulması, sürdürebilir ve ekilebilir halde kalmasının sağlanması gerektiğini bildiren Çidem, bir karış toprağın bile çok büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dünyanın açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalacağının bilimsel bir gerçek olduğunu bildiren Çidem, mesajında şunları kaydetti:

"Temiz suyu ve ekilebilir toprağı olanların gelecek nesilleri yaşayacak. Ülkeler var olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü dünyada 1960'lardaki düzeyin 2050 yılında 4'te 1 olacağını belirtiyor. Biz 2050'ye varmada 2020'li yıllarda ekilebilir toprakların 4'te 3'ünü kaybettik. Kayıplar telafi edilemez. Ancak bundan sonra kalanları mutlaka korumak zorundayız."

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