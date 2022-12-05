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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobandan köy kahvehanesinde "çan" konseri

AA

Çobandan köy kahvehanesinde "çan" konseri

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Beypınar köyünde "Sanat hayattır" etkinliği kapsamında çan akortçusu Mustafa Şahin tarafından çanlarla konser verildi.

Köy kahvehanesinde düzenlenen etkinlikte önce Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Köy Muhtarı Mukkadder Yılmaz tarafından, lise öğrencileri Selin Arıcan ile Zeynep Can'ın hazırladığı kara kalem resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin ardından "Çanlara neşe katan çoban" olarak bilinen 75 yaşındaki Mustafa Şahin ile Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Enez Altın çanlarla konser verdi.

Konser karşılıklı iki sopaya dizilmiş yaklaşık 30 çana bagetle vurularak ve sallanan çanlardan çıkarılan seslerin ahenkli hale getirilmesiyle gerçekleştirildi.

Konser, programa katılanlar tarafından beğeniyle izlendi.

- "İlk konserime çıktım, mutluyum"

Mustafa Şahin, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı çobanlıkta çanların çıkardığı seslere ilgisinin olduğunu anlattı.

"Dünyada tek" çan akordu bilen çobanın kendisi olduğunu söyleyen Şahin, çanların da diğer enstrümanlar gibi çalınabildiğini ifade etti.

Çanda melodik ses arayışına, askerliğini bandoda yapması sonrası daha da ağırlık verdiğini dile getiren Şahin, "Kulağıma göre çanlara nota verebiliyorum. İlk konserime çıktım, mutluyum. Çok heyecanlandım, mutlu oldum, bundan sonrada konserler vermeyi düşünüyorum." dedi.

Kırklareli Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi Altın ise yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraştığını belirtti.

25 farklı ses ve 2 akort ile çanlarla ilk kez müzik yaptığını ifade eden Altın, "Ufak bir dinleti yaptık, ben çok heyecanlandım. Daha önceden hiç böyle bir düzende çalışmamıştım. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Bunun tadı çok ayrı."

Vali Yardımcısı Tuncer ise hayatında ilk kez böyle bir konsere katıldığını ifade etti.

Sanatın her yerde yapılabileceğine dikkat çeken Tuncer, tüm vatandaşları Beypınar köyüne davet etti.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de bugün çok özgün bir etkinlikte olduklarını belirterek, köy sakinlerinden Mustafa Şahin'in konserinin görülmeye değer olduğunu sözlerine ekledi.

Programın ardından Tuncer ile Şen, öğrenciler ile Şahin'e teşekkür belgesi verdi.

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