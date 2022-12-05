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Kırklareli'nde kasım ayında 2 bin 128 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA

Kırklareli'nde kasım ayında 2 bin 128 şüpheli hakkında işlem yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı, kasım ayında 2 bin 128 şüpheli hakkında işlem yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1-30 kasım tarihlerinde 257 olay meydana geldiği bildirildi.

Olayların yüzde 100'ünün aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler neticesinde evden hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, inşaattan hırsızlık, otodan hırsızlık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 29 azalma sağlanmıştır. 11 aylık dönemde suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanması için sürdürülen çalışmalar neticesinde 2 bin 128 şüpheli yakalandı. Bunlardan 1122'si kişilere karşı suçlar, 508'i mal varlığına karşı suçlar, 246'sı topluma karşı suçlar, 123'ü millete ve devlete karşı suçlar, 129'u ise çeşitli kabahatlerde bulunan kişilerdir."

Açıklamada 2022 yılının 11 aylık döneminde ise meydana gelen 226 hırsızlık olayının tamamının çözüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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