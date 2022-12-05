Balkan Şampiyonası'nda üçüncü olan Azra Yağmur Demir, Kırklareli'de törenle karşılandı

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KIRKLARELİ (AA) - Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu Azra Yağmur Demir, Kırklareli'de törenle karşılandı.

Vali Birol Ekici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve sporcular, Azra Yağmur Demir'i Türk bayrağı ile valilik binası önünde karşıladı.



Vali Ekici, törende yaptığı konuşmada, sevinçli ve gururlu olduklarını söyledi.

Milli sporcuya minnet duyduğunu aktaran Ekici, "Bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Kendisinden dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Şehrimiz adına, ülkemiz adına çok sevinçliyiz. Kendisini, ailesini, antrenörünü tebrik ediyorum." diye konuştu.

Azra Yağmur Demir ise güzel bir başarıyla memleketine gelmenin heyecanını yaşadığını kaydetti.

Bundan sonraki hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Azra Yağmur Demir, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.



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